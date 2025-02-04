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Esenyurt'ta işten çıkarılan market çalışanı sinir krizi geçirdi! Rafları yere indirdi

04.02.2025 - 13:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: VeyseL TİMDU/İSTANBUL, (DHA)-

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Esenyurt'ta müşteriyle tartıştığı iddia edilen çalışan, market sorumlusu tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kadın sinir krizi geçirerek bağırdı; rafları devirdi. Yaşananlar markette bulunan bir kişinin kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kadın çalışan iddiaya göre müşteriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu sırada müşterinin kendisine küfür etmesine sinirlenen tartışma sırasında sesler yükselince, market sorumlusu tartışmayı duydu. Yaşanan olayın ardından market sorumlusu kadın çalışanın işine son verdi. İşten çıkarıldığını öğrenen çalışan bağırmaya başladı.

Esenyurtta işten çıkarılan market çalışanı sinir krizi geçirdi Rafları yere indirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ; UZUN SÜRE BAĞIRDI

Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da sinirlenen kadın, "Polisi ara", "Hadi döv beni" diyerek bağırmaya başladı. Bağırmayı sürdüren ve bu sırada market raflarını deviren kadın sinir krizi geçirdi. Kasa yanında başlayan, müşterilerin gözü önünde devam eden bağırışmalar bir süre daha devam etti.Olaydan sonra sakinleştirilen kadın çalışan marketten çıkarıldı. Kadın çalışanın sinir krizi geçirdiği anlar ve gösterdiği tepki iş yerinde bulunan bir kişinin kask kamerasıyla kaydedildi.

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