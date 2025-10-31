Esenyurt’ta hizmette altın yıl: Eğitimden sağlığa, kültürden altyapıya büyük dönüşüm

Haberin Devamı

Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında 14 okulun bakım ve onarımı tamamlanırken, binlerce öğrenciye sürekli eğitim merkezlerinde sınava hazırlık ve etüt desteği verildi. 28 merkezde 145 branşta açılan kurslarla vatandaşlara yeni mesleki beceriler kazandırıldı. REYSAŞ Lojistik iş birliğiyle Durmuş Döven İlkokulu’nun temeli atıldı, ayrıca 800 öğrenci kapasiteli KYK Kız Yurdu projesi hızla yükseliyor.

Yeni Sağlık Tesisleri Hizmete Alındı

Aşık Veysel ve İstiklal Mahallelerinde iki yeni Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Akçaburgaz, Süleymaniye ve Aşkemseddin Mahallelerinde üç 112 Acil Sağlık İstasyonu faaliyete geçti. Uzun yıllardır atıl durumda olan Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi beş yıl aradan sonra yeniden hizmete açılırken, Saadetdere Termal Merkezi de baştan sona yenilendi.

Kültür ve Sosyal Yaşamda Yeni Nefes Alanları

İlçeye kazandırılan Vatan Kitap Kafe, Erguvan Kafe, Lavanta Emekli Evi, Vitamin Kafe ve Menekşe Engelsiz Kafe, vatandaşların sosyalleşme alanlarını genişletti. Kadın Sanat Merkezi, Hanımeli Tasarım Merkezi ve yenilenen Roman Kültür Evi, üretimi ve kültürel dayanışmayı güçlendiriyor.

Yeşil Dönüşüm ve Çevre Yatırımları

Esenyurt’ta çevre yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Mimar Sinan Millet Bahçesi ve 7 yeni Nefes Bahçesi ilçeye kazandırılırken, 11 park yenilendi. Gülvadi Hayvan Bakımevi hizmete girerken sıfır atık uygulamaları genişletildi.

Kiralama bedeline yeni temizlik filosu kuruldu!

14 aylık kiralama bedeli karşılığı, tamamen kamuya ait 81 araç satın alınarak, temizlik filosu baştan sona yenilendi. Sadece çöp kamyonları ile değil sisteme entegre süpürge araçları, yapay zeka atık takip sistemleri, sıfır atık projeleri, yeni konteyner takviyeleri ile tüm sistemi iyileştiren bir yapı oluşturuldu.

İbadethanelerin bakım ve onarımları yapıldı

Esenyurt Belediyesi mülkiyetinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi ve Kültür Merkezi düğün salonuna dönüştürülmüştü. Duruma hemen müdahale edilerek merkez aslına uygun şekilde yenilendi ve sadece ilçedeki cemevlerine hizmet verecek şekilde düzenlendi.

Sosyal Destekle Güçlü Dayanışma Ağı kuruldu

Esenyurt Aşevi’nin kapasitesi artırılarak günde 10 bin kişilik yemek üretimi sağlandı. 26 bin öğrenciye kırtasiye desteği verildi. Yakında hayata geçecek Gıda Bankası (Sosyal Market) projesiyle sosyal yardımlar daha sistemli hale getirilecek.

Ulaşım ve Altyapı Sorunları Çözülüyor

Sonevler Kapalı Semt Pazarı ve Akçaburgaz Kapalı Otoparkı vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe genelinde 50 bin ton asfalt serimi, 190 bin metrekare parke döşemesi ve 12 kavşak düzenlemesi yapılarak ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Dev Projeler Yolda

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları iş birliğiyle yürütülen Beşli Lise Kampüsü, Kadın ve Çocuk Hastanesi, Engelliler Sarayı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Sağlıklı Hayat Merkezi projeleri hızla ilerliyor. Ayrıca Kaymakamlık Binası, Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü ve dört yeni polis merkezi için arsa tahsisleri tamamlandı.

“Esenyurt’u 21. Yüzyıla Yakışır Bir Şehre Dönüştürüyoruz”

Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, “Esenyurt’a hizmet yolculuğumuzun birinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Yola çıkarken temel hedefimiz, ülkemizin en yoğun nüfusuna sahip ilçesi olan Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır bir şehre dönüştürmekti. Kronikleşmiş sorunları çözmek için bir an bile beklemeden çalışmaya başladık. Çalışmalarımızı üç ana kolda yürüttük: Yarım kalan projeleri tamamlamak, ilçemize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmek ve Bakanlıklarımızla iş birliği… Bu kapsamda eğitimden sağlığa, sosyal destekten çevreye kadar her alanda hayata geçirdiği projelerle ilçede büyük bir dönüşüm süreci başlattık. Çünkü paylaşarak daha zengin olacağımızı düşünüyorum. Artık belediye başkanlarının kullandığı lüks yerler değil, halkın kullandığı alanlar açacağız” dedi.