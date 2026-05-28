Esenyurt'ta bayramın ilk günü manzaraları: Ceza yağdı

İstanbul Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti. İlçenin farklı mahallelerinde bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de denetim yaptı. Denetimlerde, belirlenen kesim alanları dışında yapılan kesimlere izin verilmedi. İzinsiz kesim yapan vatandaşlar uyarılırken, gerekli idari işlemler uygulanarak tutanak tutuldu ve kesim işlemleri durduruldu.