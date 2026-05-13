Esenler'de kediye bıçak çektiler, uyaran kadının üstüne yürüdüler!

13.05.2026 - 11:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Esenler ilçesinde kediye bıçakla zarar veren iki çocuk, kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına geldi. Bunun üzerine çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi. Bu sırada olayı gören kadın esnaf çocukları uyardı. Çocuklar ise ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü. Daha sonra ise iki çocuğun park halinde bulunan bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların kediye tekme attıkları, elindeki kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdükleri görüldü. Çocukların daha sonra bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

#Ekonomi

