Esenler'de İETT otobüsüne silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oruç Reis Mahallesi'nde seyir halinde olan İETT aracına havalı tabanca ile ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine hareket etti.

Yapılan incelemede, ateş edilen İETT aracının 3 kapısının camlarının kırıldığı belirlendi. Otobüsteki yolculardan yaralanın olmazken, kimliği tespit edilen şüpheli S.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.