EŞ DURUMU TAYİNİNDE BEKLENEN KARAR ÇIKTI! AYM, sözleşmeli sağlık personeli için son sözü söyledi

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Sözleşmeli sağlık çalışanlarının aile birliği mazeretiyle tayin taleplerini yakından ilgilendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı, 22 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, eş durumu nedeniyle yer değiştirmek isteyen sağlık personelinin eşinin başka bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışmasını şart koşan düzenlemenin iptal edilmesi talebini reddetti.

Hakkâri 2. İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine incelenen düzenleme, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelini ilgilendiriyor.

Anayasa Mahkemesi, 25 Haziran 2026'da verdiği kararla mevcut uygulamanın devamına hükmetti. Karar, 22 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

EŞ DURUMU TAYİNİNDE KADROLU EŞ ŞARTI DEVAM EDECEK

Tartışmanın merkezinde, sözleşmeli sağlık personelinin eşinin hangi kurumda ve hangi statüde çalıştığı bulunuyor.

Mevcut düzenlemeye göre 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi kapsamında çalışan sağlık personeli, belirli koşulları yerine getirmesi halinde aile birliği mazeretiyle yer değiştirme talebinde bulunabiliyor.

Ancak eşin Sağlık Bakanlığı dışında başka bir kamu kurumunda çalışması durumunda, bir yıllık hizmetin ardından yapılabilecek eş durumu tayini başvurularında kadrolu personel olma şartı aranıyor.

Eşi başka bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan sağlık personeli ise aynı haktan bu koşullarla yararlanamıyor.

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Hakkâri 2. İdare Mahkemesi, eşin kadrolu veya sözleşmeli çalışmasına göre farklı uygulama yapılmasının aile hayatına saygı hakkı ve eşitlik ilkesi açısından sorun oluşturduğu gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı.

İptali istenen hükümde yer alan "kadrolu statüde" ifadesi Yüksek Mahkeme tarafından incelendi.

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL TALEBİNİ REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, E.2026/46 ve K.2026/145 sayılı kararında söz konusu düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulmadı.

Mahkemenin çoğunluğu, sözleşmeli sağlık personelinin özellikle sağlık hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde görev yapmak üzere istihdam edildiğine dikkat çekti.

Kararda, kamu hizmetinin düzenli ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla personelin görev yerinin değiştirilmesine belirli koşullar getirilebileceği değerlendirildi.

AYM ayrıca sözleşmeli personelin bulunduğu yerde üç yıllık çalışma süresini tamamlamasının ardından farklı yer değiştirme imkânlarından yararlanabildiğini de dikkate aldı.

Bu gerekçelerle eşin kadrolu veya sözleşmeli çalışmasına göre farklı koşullar uygulanmasının nesnel ve makul bir temele dayandığına karar verildi.

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Böylece sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayininde tartışma konusu olan kadrolu eş şartı yürürlükte kaldı.

EŞİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ TAYİN İSTEYEBİLECEK Mİ?

Kararın en çok merak edilen yönü, her iki eşin de sözleşmeli kamu personeli olarak çalıştığı ailelerin durumu.

AYM kararında değerlendirilen düzenleme, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan eşlerle başka kamu kurumlarında çalışan eşler arasında farklı koşullar öngörüyor.

Buna göre, eşin Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışması halinde bir yıllık hizmetin ardından aile birliği mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunulabiliyor.

Eşin başka bir kamu kurumunda çalışması durumunda ise aynı imkândan yararlanılabilmesi için kadrolu statü şartı aranıyor.

Bu şartı karşılamayan sağlık personelinin, mevzuatta öngörülen üç yıllık hizmet süresi ve diğer koşullar çerçevesinde yer değiştirme imkânları bulunuyor.

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Dolayısıyla karar, eşi sözleşmeli çalışan bütün sağlık personelinin tayin hakkının ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Uygulanacak koşullar, eşin çalıştığı kuruma ve personelin istihdam statüsüne göre değişiyor.

AYM'NİN 3 ÜYESİ KARARA KARŞI ÇIKTI

Anayasa Mahkemesinin kararı oybirliğiyle alınmadı.

Yüksek Mahkeme üyeleri Engin Yıldırım, Selahaddin Menteş ve Kenan Yaşar, çoğunluğun görüşüne katılmayarak karşı oy kullandı.

Üç üye, karşı oy gerekçesinde kamu hizmetinin sürekliliğinin önemli bir amaç olduğunu kabul etmekle birlikte, yalnızca eşin kadrolu veya sözleşmeli çalışmasına dayanılarak farklı uygulama yapılmasını eleştirdi.

Karşı oy yazısında, kamu personelinin aile hayatına saygı hakkının da gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Üyelere göre kamu hizmetinin ihtiyaçları ile çalışanların aile birliğinin korunması arasında denge kurulması mümkünken eşin istihdam statüsüne dayalı genel bir ayrım yapılması ölçülülük ve eşitlik ilkeleri bakımından sorun oluşturuyor.

Üç üye, bu gerekçelerle düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü savundu.

KARAR BÜTÜN SÖZLEŞMELİ MEMURLARI KAPSIYOR MU?

Anayasa Mahkemesinin kararı, kamu kurumlarında çalışan bütün sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerini kapsayan genel bir düzenleme değil.

İncelenen hüküm, 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeline ilişkin.

Ayrıca karar yeni bir atama takvimi veya başvuru dönemi de belirlemiyor. Yüksek Mahkeme yalnızca mevcut kanun hükmünün Anayasa'ya uygun olup olmadığını değerlendirdi.

Bu nedenle 22 Ekim'de yayımlanan kararla bütün sözleşmeli sağlık çalışanlarına yeni bir tayin hakkı tanınmadı. Mevcut düzenlemedeki kadrolu eş şartının iptal edilmesi talebi reddedildi.