Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23:30'da 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. Memiş, "Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum ve ihbar yok" dedi.