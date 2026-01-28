GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'da sular dondu! Vatandaş çeşmeden su taşıyor
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da sular dondu! Vatandaş çeşmeden su taşıyor

Erzurum'da sular dondu! Vatandaş çeşmeden su taşıyor

28.01.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'da sular dondu! Vatandaş çeşmeden su taşıyor

Erzurum’un Karayazı ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklarda su hatlarının donması, içme suyu sorununu da beraberinde getirdi.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde hava sıcaklığının eksi 27 derecenin altına düşmesi nedeniyle su hatları donarken, birçok mahallede sular kesildi. Suların kesilmesi üzerine Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bidonlarla su taşımaya başladı.

İLGİLİ HABER

Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi
Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi

Erzurumda sular dondu Vatandaş çeşmeden su taşıyor

Dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlar, su temin edebilmek için uzun süre dışarıda kalmak zorunda kaldı. Yetkililerin don olaylarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    Güncel Haberler

    Sona gelindi: Kahramanmaraş'ta açılışı bekleniyor
    #Gündem

    Sona gelindi: Kahramanmaraş'ta açılışı bekleniyor

    Doğada toplaması yasak, bahçesinde servet değerinde: Kilosu altınla yarışıyor! Aydın'da üreticiler tarlalarına ekmeye başladı
    #Ekonomi

    Doğada toplaması yasak, bahçesinde servet değerinde: Kilosu altınla yarışıyor! Aydın'da üreticiler tarlalarına ekmeye başladı

    Pastanede mide bulandıran görüntüler!
    #Gündem

    Pastanede mide bulandıran görüntüler!