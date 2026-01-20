Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi

Haberin Devamı

Toplantıya katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, çiftçilerle birebir görüşerek sahada yaşanan sorunları dinledi. Gece toplantısında üreticilere planlı üretim modeli, bitkisel ve hayvansal desteklemeler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hibeleri, tarımsal sulama ve B-Reçete uygulaması başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirme yapıldı.



Toplantıda söz alan çiftçiler, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini yetkililere doğrudan iletme imkânı buldu. Üreticilerin dile getirdiği konular anında değerlendirilirken, birçok başlıkta çözüm odaklı yönlendirme sağlandı.







Erzincan tarım sektörünü "büyük bir aile" olarak gördüklerini belirten İl Müdürü Alper Koçaker, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, sahadaki sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla gece toplantılarının 3 ayrı ekiple Erzincan genelindeki tüm köylerde sürdürüleceğini ifade etti.



Mertekli Köyü’nde gerçekleştirilen ilk gece toplantısı, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla tarım sektöründe iletişimin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.