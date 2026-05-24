Erzurum’da sağanak Palandöken geçidinde kar ve tipi etkili oldu
24.05.2026 - 19:40Güncellenme Tarihi:
Erzurum’da kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldü. Erzurum - Tekman kara yolunda 2 bin 885 rakımda bulunan Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken karla mücadele ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.