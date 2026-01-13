Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
13.01.2026 - 00:22Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Erzurum'un bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayıp akşam etkisini artıran kar yağışı bazı ilçelerde de etkisini gösterdi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olmasının beklendiği Horasan, Köprüköy, Hınıs ve Çat ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.