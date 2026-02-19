Haberin DevamÄ±

Erzurum ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte tÃ¼mÂ detaylar....Â

ERZURUMâ€™DA Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â

Erzurumâ€™da Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â

ErzurumÂ Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±):Â 18:02Â Â

ErzurumÂ Sahur Vakti (Ä°msak): 05:33Â Â

ErzurumÂ Teravih NamazÄ±:Â 19:20Â

VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â

ERZURUMÂ RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â

Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§inÂ ErzurumÂ namaz vakitleri:Â

TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ

19.02.2026Â 05:33Â 18:02Â 19:20Â 20.02.2026Â 05:31Â 18:03Â 19:21Â 21.02.2026Â 05:30Â 18:04Â 19:22Â 22.02.2026Â 05:29Â 18:05Â 19:23Â 23.02.2026Â 05:27Â 18:06Â 19:24Â

