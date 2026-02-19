Erzurumâ€™da ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk günü (19 Åžubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açÄ±lacak?
On bir ayÄ±n sultanÄ± Ramazan geldi Ã§attÄ±. Erzurumâ€™da yaÅŸayan binlerce vatandaÅŸ, "BugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta?" ve "Erzurum imsakiye 2026" aramalarÄ±yla ilk oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklarÄ± vakti merak ediyor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2026 Ramazan Ä°msakiyesi ile Erzurum iÃ§in iftar, sahur ve teravih saatleri belli oldu. Ä°ÅŸte detaylar...Â
Erzurum ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte tÃ¼mÂ detaylar....Â
ERZURUMâ€™DA Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â
Erzurumâ€™da Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â
ErzurumÂ Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±):Â 18:02Â Â
ErzurumÂ Sahur Vakti (Ä°msak): 05:33Â Â
ErzurumÂ Teravih NamazÄ±:Â 19:20Â
VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â
ERZURUMÂ RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â
Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§inÂ ErzurumÂ namaz vakitleri:Â
TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ
19.02.2026Â
05:33Â
18:02Â
19:20Â
20.02.2026Â
05:31Â
18:03Â
19:21Â
21.02.2026Â
05:30Â
18:04Â
19:22Â
22.02.2026Â
05:29Â
18:05Â
19:23Â
23.02.2026Â
05:27Â
18:06Â
19:24Â
Â