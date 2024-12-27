Erzurum'da çatıdan düşen buzun başına çarpmasıyla hayatını kaybeden öğrenci için üniversitede cenaze namazı kılındı

Olay, 24 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1'inci Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın çatısından kopan buz kütlesi, yolda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın'ın başına isabet etti. Algın'ın yere düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yolda yürüyen Arif Talat Algın'ın üzerine buz kütlesinin düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yardıma koşanlar ve Algın'ın ambulansla hastaneye kaldırılması da yer aldı.

Arif Talat Algın için öğrencisi olduğu Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi. Fakülte binasındaki törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, akademisyenler, öğrenciler ve Algın'ın ailesi katıldı. Hastane morgundan getirilen cenazeyi, arkadaşları omuzlayıp tören alanına taşıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Algın'ın annesi Gönül Algın'a öğrenciler yardımcı oldu. Öğrencilerin gözyaşı döktüğü törende Gönül ve Erdoğan Algın çiftine taziye dileklerini ileten Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Hepimiz çok üzgünüz. Tüm Edebiyat Fakültesi öğrencileri, hocalarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. Ailesinin acılarını paylaşıyoruz" dedi.

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Dua edilip helallik istenen Algın için fakülte binasında cenaze namazı kılındı. Tören sonrası arkadaşlarının tabutunu omuzlayan öğrenciler, cenaze aracına kadar taşıdı. Arif Talat Algın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Bursa'ya gönderilmek üzere Erzurum Havalimanı'na götürüldü.

Çok üzgün olduğunu belirten sınıf arkadaşı Ahmet Melik Keskin (21), birinci sınıftan beri birlikte olduklarını ifade ederek, "Arif, tanıdığım en orijinal insanlardan biriydi. Bana her anlamda yardımı dokunmuştur. Bir problem olduğunda onu çözmeye çalışan, tanımaktan memnun olduğu bir arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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