Erzurum'da bir ilk oldu! Dünya sıralamasında 11 listeye birden girdi

URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2024 raporuna göre, 11 uluslararası sıralamanın tamamında yer alan yalnızca 7 Türk üniversitesi arasında bulunan Atatürk Üniversitesi, yükseliş eğilimini 2025 verileriyle de devam ettirdi.



11 Sıralamada da Yer Aldı, Yükselişini 2025’te de Sürdürdü



URAP raporunda yer alan veriler ışığında; Webometrics, ARWU, CWUR, Leiden, NTU, QS, RUR, SCImago, THE, U.S. News ve URAP dâhil olmak üzere toplam 11 sıralamada listelenen Atatürk Üniversitesi, hem sayısal görünürlük hem de akademik etki bakımından istikrarlı bir başarı sergiledi Türkiye'den Atatürk, Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege ve İstanbul Üniversiteleri olmak üzere yalnızca 7 üniversitenin bu 11 sıralamada birden yer alabildiği raporda, Atatürk Üniversitesinin istikrarlı yükselişi, Türkiye yükseköğretimi adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Araştırma üniversiteleri arasında A2 kategorisinde yer alan Atatürk Üniversitesi, bu yıl açıklanan RUR 2025 sıralamasında son üç yılın en yüksek derecesine ulaştı. 2023 yılında 1012. sırada bulunan üniversite, 2024’te 794’e ve 2025’te ise 776. sıraya yükselerek tarihindeki en iyi derecesini elde etti.



Bilimsel Yayın Niteliğinde Yükseliş: CWTS Leiden ve Scımago’da Zirveye Doğru



Bilimsel yayın kalitesine odaklanan CWTS Leiden sıralamasında da benzer bir ivme yakalayan üniversite, 2023 yılında 833. sırada yer alırken, 2024’te 809 ve 2025’te ise 785. sıraya ulaşarak yayın kalitesi ve etki düzeyini artırmaya devam etti. SCImago sıralamasında da dikkat çekici bir yükseliş yaşayan Atatürk Üniversitesi, 2023’te 1893. sıradan 2024’te 1204. sıraya sıçradı. Bu performans, üniversitenin araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarındaki sürdürülebilir gelişimini yansıtıyor.

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ARWU ve U.S. News’te İlk Kez Yer Aldı, Bir Yılda 97 Basamak Yükseldi



2024 yılında ilk kez ARWU sıralamasına girme başarısı gösteren Atatürk Üniversitesi, yine dünya çapındaki akademik araştırma performansları ve itibar düzeyleriyle dikkat çeken üniversiteleri listeleyen U.S. News & World Report 2024 sıralamasına da ilk kez girerek 1261. sırada yer aldı ve 2025 yılında 1164. sıraya yükselerek önemli bir başarı daha elde etti. Bu sıralamaya dahil olmak, üniversitenin küresel tanınırlığı açısından kritik bir eşik olarak değerlendirildi.



Rektör Hacımüftüoğlu: "Küresel Akademik Rekabette Kararlılıkla İlerliyoruz"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının, üniversitenin son yıllarda yürüttüğü bilimsel, teknolojik ve yapısal dönüşümün bir sonucu olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu: "Akademik performansın çok boyutlu şekilde değerlendirildiği bu sıralamalarda yer almak, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz nitelikli çalışmaların somut göstergesidir. Bilimsel yayınların kalitesini ve etki alanını artırmaya yönelik çalışmalarımız, araştırma kültürünü yaygınlaştırma vizyonumuzla birleştiğinde bu başarılara ulaşmak mümkün hale geliyor" dedi. Üniversitenin 11 dünya sıralamasının tamamında yer almasının tesadüf olmadığını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu başarı, tüm akademik ve idari kadromuzun özverili çabalarının bir sonucudur. Bilim üretmeye, bilginin topluma yansımasına ve uluslararasılaşma hedeflerine odaklı bir yükseköğretim anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz, sadece listelerde yer almak değil; zirveye doğru çıkmak ve küresel ölçekte ilk 500 üniversite arasında kalıcı bir yer edinmektir. Bu düşüncelerle, elde edilen başarıda emeği geçen tüm mensuplarımızı gönülden kutluyor, başarı dolu bir gelecek diliyorum."



Araştırma Üniversiteleri Arasında da Üst Sırada



23 üniversitenin yer aldığı Araştırma Üniversiteleri kategorisinde A2 grubunda yer alan Atatürk Üniversitesi, bu üniversiteler arasında da 11 uluslararası sıralama kuruluşunun tamamında yer alma başarısı gösteren 7 üniversiteden biri oldu. Bilimsel yayın üretimi, atıf sayıları ve akademik etkinlikleriyle dikkat çeken Atatürk Üniversitesi, bu başarısıyla araştırma kapasitesini küresel düzeyde tescil ettirmiş oldu. Akademik performans, dijital görünürlük, uluslararası iş birlikleri ve etki değeri yüksek yayınlarla güçlenen üniversitenin bu başarıya istikrarlı ve stratejik bir ilerleyişle ulaştığı vurgulandı. Atatürk Üniversitesi, önümüzdeki süreçte de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan misyonuyla, araştırma temelli eğitim modelini güçlendirerek hem ulusal hem de küresel düzeyde daha üst sıralarda yer alma hedefini sürdüreceği ifade edildi.