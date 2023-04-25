Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu: 133 şüpheli yakalandı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Toplam 152 şüpheliden imal, ticaret, satıcı, organizatörü toplam 133 şüpheli yakalanmış ve bugün itibarıyla adalete teslim edilecektir.

Yaklaşık 7 aylık teknik takip ve incelemelerle her türlü detayı ayrı ayrı takip edilen incelemede bu operasyon sona ermiştik. Bu operasyona katılan arkadaşlarımızı kutluyorum. Allah'a şükür bir kaza bela olmadığını, şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Türkiye'de en önemli gündemlerden biri olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz. Zor günlerden geçsek de seçim ortamı olsa da bu kurum bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE MESAJ

Mutlaka yakalanacaksınız, uzun süre hapiste kalacaksınız.