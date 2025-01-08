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Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

08.01.2025 - 07:04 |
Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Erzurumda 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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