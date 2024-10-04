Erzurum'da 2 bin 56 altın sikke ile kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eylül ayında kaçakçılık la mücad ele kapsamında bazı ev ve adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda çay ve tütün tespit köpeği Zahir'in de katıldığı operasyonlarda, 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 altın sikke , 95 bin 159 sigara kağıdı, 85 bin 40 sigara filtresi, 595 bin 141 makaron, 2 2 3 bin 957 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 850 paket sigara, 2 kilo 1 2 3 gram tütün , 500 puro, ele ktronik makaron doldurma makinesi, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 165 fişek, 2 kılıç ile 3 dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.