Erzurum'da 12'ncisi açıldı: İlçe merkezine akın ettiler

İlçe merkezinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün burada sadece bir pazarın kapılarını açmıyoruz. Bugün burada, emeğin alın teriyle buluştuğu, bereketin hanelere adaletle dağıldığı, üreticinin de tüketicinin de kazandığı bir anlayışın kapılarını aralıyoruz" dedi.



"Kadim geçmişiyle, çalışkan insanlarıyla, toprağıyla, üretim kültürüyle Erzurum’un omurgasını oluşturan bu güzide ilçemizde; Halk Pazarı projemizin 12. şubesini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Erzurum merkezde başladığımız bu yolculuğu, ilçelerimize taşıyarak büyütüyor; hizmeti ayağa değil, hizmeti gönüllere götürüyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Biz Erzurum’da belediyeciliği sadece yol, kaldırım, bina yapmak olarak görmedik. Bizim belediyecilik anlayışımızda insan vardır. Bizim anlayışımızda sosyal adalet vardır. Bizim anlayışımızda, "kimseyi geride bırakmayan" bir hizmet felsefesi vardır. İşte Halk Pazarı projesi, bu anlayışın somutlaşmış, vücut bulmuş halidir. Erzurum’da bugün açtığımız bu 12. şube, aslında güçlü bir iradenin, kararlı bir duruşun ürünüdür. Erzurum’un dört bir yanında yükselen yatırımlar, sosyal projeler, üretim hamleleri bunun en açık göstergesidir. Aşkale’de bu şubenin açılması tesadüf değildir. Aşkale, üretimin olduğu yerdir. Aşkale, emeğin olduğu yerdir. Aşkale, Erzurum’un lojistik ve tarımsal damarlarından biridir. Biz ilçelerimizi merkezin gölgesinde değil, merkezin ortağı olarak görüyoruz. Hizmeti merkezde yoğunlaştıran değil, ilçelere yayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün burada açılan Halk Pazarı; sadece Aşkale’ye değil, çevre mahallelere, kırsala, üreticiye ve tüketiciye aynı anda dokunan bir merkez olacaktır. Burada satılan her ürün, denetimli olacak. Kalitesiyle, fiyatıyla, erişilebilirliğiyle güven verecek. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak."



"Bizim derdimiz günü kurtarmak değil; geleceği inşa etmektir"



Başkan Mehmet Sekmen, "Biz Erzurum’da tarımı, hayvancılığı, üretimi konuşmadan hiçbir sosyal projeyi eksik görmeyiz. Çünkü bu şehir üretmeden büyüyemez. Bu şehir toprağıyla, hayvanıyla, emeğiyle kalkınır. Halk Pazarı projesi aynı zamanda yerel üreticinin de önünü açan bir projedir. Yerelden alınan ürün, yerelde satılır; kazanç yine bu şehrin insanına döner" şeklinde konuştu.



"Bu projeleri hayata geçirirken arkamızda güçlü bir liderlik, sağlam bir irade vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ‘insanı merkeze alan belediyecilik’ vizyonu, bizlere yol haritası olmaya devam etmektedir" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz milletimizden aldığımız yetkiyi, yine milletimiz için kullanıyoruz. Kaynağı doğru kullanıyor, israf etmiyor, her kuruşun hesabını veriyoruz. Çünkü bu şehir bize emanet. İnşallah Erzurum’un ihtiyaç duyulan her noktasında, vatandaşımızın talep ettiği her yerde Halk Pazarı modelini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz tabela değil; hizmettir. Halk Pazarı Aşkale Şubemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel hizmetin ilçemize, şehrimize ve tüm hemşehrilerimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin."



Açılışta Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat da, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımından ötürü Başkan Sekmen’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aşkale Halk Pazarı’nın açılışı yapıldı.