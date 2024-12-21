Erzurum Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler 5 sporcuyu yaralı olarak kurtardı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken’de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

ERZURUM VALİSİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "14:30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimin vefat ettiğini sizlerle paylaşmak zorundayım. Emre Yazgan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum" dedi.

Vali Çiftçi, "Olayla ilgili 1 başsavcı görevlendirildi, adli soruşturma başlamış durumda. Kayak merkeziyle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" diye konuştu.

İKİZİ YARALI KURTULDU

Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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