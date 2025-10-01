Erzurum Oltu'da büyüleyici görüntü: Dağ keçileri sürü halinde objektiflere takıldı
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Damlıca Yaban Hayatı Koruma Sahası, koruma altındaki yaban keçilerinin nefes kesen anlarına sahne oldu. Sürü halinde dağlarda hareket eden dağ keçileri, bölgeden geçen sürücüler ve doğa tutkunlarının objektiflerine takıldı, anlar ise drone kamerasına yansıdı.
Oltu Sağlık Grup Başkanlığı'nda görev yapan Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, doğa yürüyüşü sırasında yaban keçilerini fark ederek dron ile kayda aldı.
Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Dr. Taşçı, "Trekking yapıyorum ve hobi olarak yaban hayatını fotoğraflıyorum. Damlıca'da yürürken dağ keçilerini görüntüledik. Şu an arkamızdaki dağdan bizleri izliyorlar, biz de onları izliyoruz ve bu anın keyfini çıkarıyoruz. Bu güzellikleri korumak hepimizin sorumluluğu. Tetiğe değil, deklanşöre basmalıyız" dedi.
Yoldan geçerken keçileri ilk kez doğal ortamında gören Muhammet İşleyen ise "Oltu'ya giderken yol kenarında keçileri gördük. İlk kez bu kadar yakından izledim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Cep telefonumla fotoğraf ve video çektim, bizim için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.