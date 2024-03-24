Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Erzurum yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Erzurum aday listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Erzurum seçim sonuçlarında olacak. Erzurum Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Mehmet Sekmen, CHP'den Aslıhan Atila, İYİ Parti'den Fatma Canan Uçar oldu. Erzurum yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Erzurum ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Erzurum dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

ERZURUM YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Erzurum’NIN İLÇELERİ

Merkez İlçeler:

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Aziziye

Palandöken

Yakutiye

Diğer İlçeler:

Aşkale

Çat

Hınıs

Horasan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Narman

Oltu

Olur

Pasinler

Pazaryolu

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

Erzurum BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Mehmet Sekmen AK Parti

Atlıhan Atila CHP

Fatma Canan Uçar İYİ Parti

Gülderen Varli DEM Parti

Fatih Aygün Zafer Partisi

Faik Çalık Saadet