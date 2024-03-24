Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Erzurum yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Erzurum aday listesi
Erzurum yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Erzurum iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Erzurum aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Erzurum seçim sonuçlarında olacak. Erzurum Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Mehmet Sekmen, CHP'den Aslıhan Atila, İYİ Parti'den Fatma Canan Uçar oldu. Erzurum yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Erzurum ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Erzurum dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
ERZURUM YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
Erzurum’NIN İLÇELERİ
Merkez İlçeler:
Aziziye
Palandöken
Yakutiye
Diğer İlçeler:
Aşkale
Çat
Hınıs
Horasan
İspir
Karaçoban
Karayazı
Köprüköy
Narman
Oltu
Olur
Pasinler
Pazaryolu
Şenkaya
Tekman
Tortum
Uzundere
Erzurum BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Mehmet Sekmen AK Parti
Atlıhan Atila CHP
Fatma Canan Uçar İYİ Parti
Gülderen Varli DEM Parti
Fatih Aygün Zafer Partisi
Faik Çalık Saadet