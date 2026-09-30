Erzincan'ın Kemah ilçesinde tarihi operasyon: Çalışmalar başladı

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Yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Sultan Melik Türbesi'nin tarihi dokusunun korunarak yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Belediyenin paylaşımında, çalışmaların "Mengücekli'den Osmanlı'ya, Kemah'ın hafızası onarılıyor" anlayışıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Projenin tamamlanmasıyla türbe ve çevresinin Arkeopark Açık Hava Müzesi niteliği kazanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kayalık bir platform üzerine inşa edilen Sultan Melik Türbesi'nin, Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılardan biri olduğu belirtiliyor.





Selçuklu Hükümdarı Alparslan tarafından Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen Sultan Melik'in 1071-1080 yıllarında Kemah'ın yanı sıra Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerinde hakimiyet kurduğu, bu bölgede kurulan Mengücek Beyliği'nin ise 1228 yılına kadar varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kemah'ın kuzeybatısındaki kayalık platformda bulunan türbe, tuğla duvarlarla inşa edilmiş sekizgen planlı yapısıyla dikkati çekiyor. Türbenin alt bölümünde mezar odası, bu odanın ortasında ise üst bölümü taşıyan sekizgen sütun bulunuyor.

Tuğla örgü düzeni, tavan silmeleri ve özgün mezar yapısıyla tarihi özelliklerini koruyan türbe, halk arasında "Sultan Melek" adıyla da anılıyor.

Türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'e ait olduğu belirtilen mumyanın yanı sıra 5 mezarın bulunduğu ifade ediliyor.