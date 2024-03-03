GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı
ABONE OL

Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin soruşturmada 2 kişi, daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı, 8'e yükseldi.

03.03.2024 - 11:40 | | DHA
Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

GÜNCEL HABERLER

20 bin TL'ye internet sitesinden tablet aldı! Kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı

20 bin TL'ye internet sitesinden tablet aldı! Kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı
Emeklilikte yıl prim şartı değişti: 1999-2000-2008 girişlilere 8 sene erken emeklilik geldi!

Emeklilikte yıl prim şartı değişti: 1999-2000-2008 girişlilere 8 sene erken emeklilik geldi!
Kırmızı et 3 ayrı tarifeyle fiyatlandı! Semtten semte göre değişiyor

Kırmızı et 3 ayrı tarifeyle fiyatlandı! Semtten semte göre değişiyor