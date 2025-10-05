Erzincan'da vahim tablo! Dramatik bir şekilde düştü, görenler şaşkına dönüyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemErzincan'da vahim tablo! Dramatik bir şekilde düştü, görenler şaşkına dönüyor
05.10.2025 - 08:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fırat Nehri’nin önemli kollarından Karasu Nehri’nde su seviyesi dramatik şekilde düştü. Büyükbaş hayvanlar köprü yerine nehri yürüyerek geçmeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kuraklık, akarsularda su seviyesinin ciddi şekilde düşmesine neden oldu. Erzincan’dan geçen ve Fırat Nehri’nin önemli kollarından biri olan Karasu Nehri’nde debi düşüşü dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Erzincan’ın Büyük Kadağan köyü mevkiinde otlaktan dönen büyükbaş hayvanlar, su seviyesinin azalmasıyla birlikte Karasu Nehri’ni yürüyerek geçmeye başladı. Normalde köprü üzerinden geçen hayvanların bu kez nehri yürüyerek aşması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Bölge halkı, son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte hem içme suyu kaynaklarında hem de tarımsal sulamada sıkıntılar yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar ise su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

