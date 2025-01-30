Erzincan'da özlem ve hasret bu yolda kendine yer buldu! Mani yolu büyük ilgi görüyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyüne Mani Yolu yapıldı. Apçağa köyü muhtarı Ahmet Akyavuz’un girişimleri ile Apçağa köyü girişinden köy meydanına kadar mani yolu yapıldı. Köy derneğinin de yardımları ile yapılan projede köyün görünümüne ve turizmine katkı sağlamak hedeflendi.





Tabiat güzelliğiyle Doğu’nun cennete açılan kapısı olarak nitelendirilen eski adıyla Eğin yeni adıyla Kemaliye, özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Kemaliye ilçe merkezinin üst tarafında bulunan Mani Yolu ise kadınların özlem ve hasretini yansıtıyor.





Osmanlı döneminde ilçenin erkeklerinin büyük bir bölümünün İstanbul’a gurbete gitmesi üzerine kadınların özlem ve hasret üzerine yazdığı dizelerin mani olduğu yolda, direklere asılan maniler ilgi görüyor. Kemaliye Belediyesi Kültür Turizm Komitesinden yetkililer, Mani Yolu’nu görmek için çok sayıda turistin geldiğini belirterek şu ifadeler yer verdiler:

'GURBETE GİDEN EŞLERİNİN TESELLLİSİNİ BURADA BULDULAR'



“Kemaliye, eski adı Eğin olduğu zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan özlem, hasret kokan maniler. Osmanlı döneminde ülke genelinde ruhsatlı kasap olarak adlandırılan Eğinli kasaplar bu zaruretten dolayı ülke genelinde kesimler için memleketlerinde yavuklularını, çocuklarını, annelerini, nişanlılarını bırakıp giderlermiş. Uzun soluklu gidişlerinin ardından köylerinde yalnız kalan kadınlar da artlarından maniler yazıp yollarlarmış gurbete. ‘Ölür isem örtmeyesiniz yüzümü. Hasretim var yummam gözümü. Kabrime bir pencere koyun ki. Yârim gelirse göreyim yüzünü’ diyen kadınlarımız bu manilerle dertlerini, hasretlerini dillendirmişler.

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Bizde onların torunları olarak manilerimizi ilçemizin üst tarafına direklere astık. Neden bu maniler Eğinlilerin baş tacıdır mantığıyla buraya bir yol yapıldı. Burası Mani Yolu olarak tasarlandı. Manilerin karşısına da bizim kültürel kimliğimiz için çok önemli olan dut ağaçları dikildi. Ve burası çok duygulu Mani yolu oldu. Türkiye’nin her yerinde turistlerimiz gelip bu yolu geziyorlar. “