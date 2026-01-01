Erzincan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının görüleceğini belirtilerek, şöyle denildi:

“Hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve buna bağlı olarak meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli, kronik rahatsızlığı bulunan hamile kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimi de idari izinli sayılacaktır.”