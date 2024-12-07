Erzincan'da kayak severler Ergan Dağı'na akın etti

Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.





Pistlerin açık olduğu kayak merkezinde hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.



Kayak severler pist olarak Ergan’ın çok güzel olduğunu belirterek, kayak severleri Ergan’a davet ettiler.

Öte yandan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ışıklandırılmış pistlerinde gece kayağının da başladığı belirtildi.