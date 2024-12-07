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Erzincan'da kayak severler Ergan Dağı'na akın etti

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Türkiye’deki kayak merkezleri arasında 88 santimetre ile en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü Ergan’a kayak severler akın etti.

07.12.2024 - 09:54 | | İHA
Erzincan'da kayak severler Ergan Dağı'na akın etti

Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Erzincanda kayak severler Ergan Dağına akın etti


Pistlerin açık olduğu kayak merkezinde hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.

Erzincanda kayak severler Ergan Dağına akın etti


Kayak severler pist olarak Ergan’ın çok güzel olduğunu belirterek, kayak severleri Ergan’a davet ettiler.
Öte yandan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ışıklandırılmış pistlerinde gece kayağının da başladığı belirtildi.

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