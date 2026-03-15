Erzincan'da görsel şölen: Ekşisu Kuş Cenneti büyülüyor

15.03.2026 - 09:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ekşisu Kuş Cenneti’nde farklı kuş türleri ve şahinlerin av anları drone ile görüntülendi.

Erzincan’da doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği Ekşisu Kuş Cenneti, kış aylarında da birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sulak alanda bulunan kuşlar ve gökyüzünde süzülen sürüler, drone görüntüleriyle kaydedildi.
Kış mevsiminin etkisini sürdürmesine rağmen çok sayıda kuşun bölgeden ayrılmadığı gözlemlenirken, sulak alan üzerinde uçuşan kuş sürüleri etkileyici görüntüler oluşturdu.

Bursa'da bu gece davul sesleri kesildi! Vatandaşlar bakın nasıl sahura kalktı?
Bursa'da bu gece davul sesleri kesildi! Vatandaşlar bakın nasıl sahura kalktı?

Drone ile kaydedilen görüntülerde kuşların uçuşlarının yanı sıra doğadaki yaşam mücadelesi de yer aldı. Av peşinde dolaşan şahinlerin kuş sürülerine yaptığı ani saldırılar da kameraya yansıdı. Kuşların hızla yön değiştirerek şahinlerden kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Zengin kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Ekşisu Kuş Cenneti, yılın her döneminde doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için önemli bir yaşam alanı olma özelliğini sürdürüyor.

    Kar kalınlığı yarım metreyi aştı, köyler adeta beyaz örtüyle mühürlendi!
    #Gündem

    Kar kalınlığı yarım metreyi aştı, köyler adeta beyaz örtüyle mühürlendi!

    İstanbul'da tır devrildi: Trafik yoğunluğu rekor kırdı
    #Gündem

    İstanbul'da tır devrildi: Trafik yoğunluğu rekor kırdı

    Erzincan'da görsel şölen: Ekşisu Kuş Cenneti büyülüyor
    #Gündem

    Erzincan'da görsel şölen: Ekşisu Kuş Cenneti büyülüyor