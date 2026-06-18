Karadeniz’in Zeugması sayılıyor! Gizemli saray kapılarını dünyaya açıyor: 2026 kazıları başladı: Sarayın mozaikleri ziyarete açılıyor!

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Çelikbaş, "Diğer bir önemli bizim çalışma noktamız ise geçen yıl ortaya çıkarmış olduğumuz saray yapısının bir bölümü olan kabul salonunun zemin mozaiklerinin bu yıl restorasyonunu tamamen bitirip, yine ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz" diye konuştu.