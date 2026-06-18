Burası İzlanda değil Gümüşhane! Bir yanda 3 metrelik kar, diğer yanda rengarenk çiçekler: Göller hala çözülmedi

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Geçmiş senelerde üstteki göllerin birçoğu yarı da olsa açılmıştı. Ama bu sene sadece alttaki gölün çok az bir kısmı açılmış. Manzara çok iyiydi. Bu kadar kar olmasına rağmen çayırlarda rengarenk, hiç görmediğimiz kadar çok çiçek gördük. Burası zaten öyle bir yer; her hafta bitki örtüsü değişebiliyor. Çok değişik çiçekler vardı. Çok güzel bir bitki örtüsü vardı. Rengarenk çiçekler, karlı dağlar ve göller çektik. Çok güzel bir rotada oldukça eğlenceli bir yürüyüş yaptık" dedi.