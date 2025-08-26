Erzincan’da geçmişe yolculuk! Ziyaretçi akınına uğruyor

Haberin Devamı

Etnografik eşya ve folklorik kıyafetlerin sergilendiği Erzincan Kemaliye'deki Etnografya Müzesi tarihi binasıyla tarih severlere kapılarını açıyor.

Kemaliyeli vatandaşların bağışları ile toplanan tüm etnografik eşyalar, müze ziyaretçilerine ilçenin engin kültürü hakkında bilgi veriyor, geçmişi günümüze taşıyor.

Dış cephesi kesme büyük taşlardan yapılan müzenin bulunduğu tarihi binanın ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmezken binanın pencereleri ve pencere kolları özgün mimariyi yansıtıyor. Öte yandan tarihi bina Fırat Nehrine bakan arka cephe ahşap malzemesiyle göze çarpıyor.

1999 yılında restore edildi

Uzunca bir süre binanın alt katı Ceza ve Tutukevi olarak kullanılsa da 1999 yılında tamamını Kemaliyelilerin sağladığı maddi imkanlarla Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, restorasyon yapıldı.

Binanın orta katının girişinde bulunan oda, sedirle kaplanarak, Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’ne fasıl ve folklor gösterileri için ayrıldı. Orta katın girişinden sonra bulunan büyük salon, ara holler, bir büyük ve üç küçük odadan oluşan bölümlerinde ise etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor.

Kemaliye Etnografya Müzesinde toplanan 600’e yakın tarihi eşya ve folklorik kıyafetler, bağışlayanların isimleriyle birlikte ışıklı camekanlar içerisinde, açıkta ve cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kemaliye Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.



