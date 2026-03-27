Erzincan’da freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı

27.03.2026 - 22:21

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde freni patlayan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, E.A. (30) idaresindeki 25 AEA 218 plakalı kamyon, Kemaliye-Arapgir kara yolunda Kozlupınar köyü mevkisinde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçtan atladıktan sonra kamyon yaklaşık 105 metre aşağı yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kemaliye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

