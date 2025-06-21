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GündemErzincan'da buraya daha önce kimse ayak basmadı! Munzur'un gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi
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Erzincan'da buraya daha önce kimse ayak basmadı! Munzur'un gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi

21.06.2025 - 11:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da buraya daha önce kimse ayak basmadı! Munzur'un gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları, eşsiz doğal güzellikleriyle adeta bir tablo gibi. Munzur Dağları'nın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri ve o anların nefes kesen detayları, izleyen herkesi büyülemeye hazır. Şimdi bu tabloya, drone ile kaydedilen yaban keçilerinin büyüleyici görüntüleri eklendi. Sarp kayalıklarda özgürce dolaşan bu nadide canlılar, hem Erzincan'ın zengin ekosistemini hem de Türkiye'nin yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan’da Munzur Dağlarına güzellik katan yaban keçileri drone ile görüntülendi.

Erzincanda buraya daha önce kimse ayak basmadı Munzurun gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Görüntü Yönetmeni Süleyman Mermer tarafından kayda alınan yaban keçileri, doğal yaşamın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincanda buraya daha önce kimse ayak basmadı Munzurun gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi

Mermer’in hem drone hem de kamera ile çektiği görüntüler, Erzincan’ın sahip olduğu ekosistemin ve yaban hayatının zenginliğini tüm Türkiye’ye gösterdi.

Erzincanda buraya daha önce kimse ayak basmadı Munzurun gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi

Süleyman Mermer’in Kemah’ın sarp kayalıklarında, doğal ortamlarında çektiği yaban keçileri izleyenlerden tam not aldı.

Erzincanda buraya daha önce kimse ayak basmadı Munzurun gizemli sakinleri ilk defa görüntülendi

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