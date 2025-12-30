Erzincan’da akşam saatlerinde ortaya çıkıyorlar! Bir anda gökyüzünü sarıyorlar, belediye kovalama ekibi bile kurdu

Özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına saat 16.00 ile 20.00 arasında konan kargalar, çıkardıkları gürültüyle çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların üzerini kirletiyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "karga kovalama timi" kurmuş, ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "2026 yılından beklentimiz Erzincan’daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması" ifadelerini kullandı.