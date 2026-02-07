Erzincan’da 4.9 ile sallandı! Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti. Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergâhındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.

Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.