Erzincan ve Yozgat'ta korkunç kaza! 7 can kaybı, 5 yaralı var

Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı TIR'lar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Eren Ç. (23) ile Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Batuhan C. (3) ile sürücü Hasan K. ve tırdaki Burak U. (26) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, eşi ve çocuğuyla kazada hayatını kaybeden Ömer C'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

YOZGAT'TA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyü yolunda meydana geldi. H.B. (31) yönetimindeki 38 KP 264 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.K. (51) idaresindeki 07 AFA 068 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi.

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Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B.’nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü ile araçlardaki 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslar ile Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K. (70) ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.