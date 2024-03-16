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Erzincan İliç'teki kayıp işçilerin pikabı bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 32 gün önce meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülürken toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

16.03.2024 - 16:37 | | İHA
Erzincan İliç'teki kayıp işçilerin pikabı bulundu

Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

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