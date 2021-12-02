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Eren Kış-9 operasyonu başladı! 39 tim katılıyor

Ardahan'da, yaylaları kontrol amacıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 39 timden oluşan 405 personelin katılımıyla 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başlatıldı.

02.12.2021 - 15:45 | | Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)
Eren Kış-9 operasyonu başladı! 39 tim katılıyor

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla merkez ve Göle ilçesinde, 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu planlandı.

Eren Kış-9 operasyonu başladı 39 tim katılıyor

Saat 06.00'da başlayan operasyona 39 timden oluşan 405 personel katıldı. Jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan ekipler, kış şartlarına rağmen merkez ve Göle ilçesindeki yaylaları ve evleri didik didik aradı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Eren Kış-9 operasyonu başladı 39 tim katılıyor

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