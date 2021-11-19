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GündemEren Kış-6 başladı! 6'sı kadın 1060 asker harekete geçti
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Eren Kış-6 başladı! 6'sı kadın 1060 asker harekete geçti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1060 personelin katılımı ile 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, operasyonda 6 kadın astsubayın da görev aldığını açıkladı.

19.11.2021 - 10:38 |
Eren Kış-6 başladı! 6'sı kadın 1060 asker harekete geçti
Bakan Soylu duyurdu! Eren Kış-6 başladı
Bakan Soylu duyurdu! Eren Kış-6 başladı
Bakan Soylu duyurdu! Eren Kış-6 başladı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 kişilik personel görev alıyor. Operasyonda görevli personel arasında kadın astsubaylar da bulunuyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı sürdürüldüğü belirtildi.

"OPERASYONDA 6 KADIN ASTSUBAY GÖREV ALDI"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı'nda katıldığı 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nda, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibariyle Eren-6 Operasyonu'na 1060 personelle başlamıştır. Bu operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır."

 

 

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