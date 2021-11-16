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Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.

16.11.2021 - 10:03 |
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.240) personel [(80) operasyonel tim] görev alıyor.

Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu Operasyonu başladıİçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.

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