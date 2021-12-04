Eren KÄ±ÅŸ-11 operasyonu baÅŸladÄ±! 1300 asker seferber oldu

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla MuÅŸ ve DiyarbakÄ±r'da 'Eren KÄ±ÅŸ-11 (Åženyayla) Åžehit Jandarma ÃœsteÄŸmen Ä°smail Moray Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Operasyonda Tunceli Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sevk ve idaresinde, DiyarbakÄ±r jandarma ve MuÅŸ jandarma komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla jandarma komando, jandarma Ã¶zel harekat ve gÃ¼venlik korucusu timlerinden oluÅŸan 84 operasyonel tim ve 1300 personel gÃ¶rev aldÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Eren KÄ±ÅŸ OperasyonlarÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸarÄ± ile devam ediyor" denildi.