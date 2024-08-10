(Eren Bülbül anma mesajları-ölüm yıldönümü sözleri) Eren Bülbül’ün ölümünün üzerinden 7 yıl geçti!

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016'da babasını kaybetti.

Bülbül, babasının vefatının ardından okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

Kısa süren yaşamında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla da tanınıyordu.

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde vefat etti.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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(EREN BÜLBÜL ANMA MESAJLARI-ÖLÜM YILDÖNÜMÜ SÖZLERİ

Seni Unutmayacağız Eren

"Hayallerin yarım kalmış olsa da, adın ve cesaretin hafızalarımızda sonsuza dek yaşayacak. Huzur içinde yat Eren Bülbül. Şehitler ölmez, vatan bölünmez."

Eren'e Minnet

"Vatan uğruna canını feda eden cesur yürek, Ruhun şad olsun Eren Bülbül."

Trabzon'un Yiğit Evladı

"Senin gibi bir evladı kaybetmenin acısı tarif edilemez, Eren. Trabzonspor aşkın ve vatan sevdan bizimle yaşamaya devam edecek. Unutmadık, unutmayacağız."

Kahraman Çocuk Eren

"Henüz 15 yaşında, vatan için verdin canını. Seni ve fedakarlığını asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Eren Bülbül."

Eren'in Hatırasına

"Gösterdiğin cesaret ve vatan sevgisi, geleceğimize ışık tutacak. Huzur içinde uyu, kahraman Eren Bülbül. Şehadet şerbetin mübarek olsun."