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Eren Abluka-13 başladı! İçişleri duyurdu: Hepsi imha edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

28.05.2022 - 13:33 |
Eren Abluka-13 başladı! İçişleri duyurdu: Hepsi imha edildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-13 (Muş-Şenyayla) Şehit J.Üstğm. İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka-13 başladı İçişleri duyurdu: Hepsi imha edildi

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

-(150) gr. patlayıcı madde,

- (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı,

- (1) adet makineli tüfek mayonu,

- (1.000) adet kök hint keneviri,

- (728) adet pil,

- (27) çift ayakkabı,

- (6) parça leşker kıyafeti,

- (15) kg. muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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