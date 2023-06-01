YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan mazbatayı TBMM'ye getirdi. Yener, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a mazbatayı makamında teslim etti. Mazbatayı teslim alan Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata, geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek" dedi.

YSK'nın 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki oylamaları başarı ile yürüttüğünü belirten Şentop, "Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur; ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı seçimlerle ilgili; ama bu yaşanan süreç, herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

YSK Başkanı Yener de cumhurbaşkanı adayları, partiler ve seçmenlere teşekkür ederek, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, partilerimizle şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. (DHA)