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Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.

20.07.2024 - 13:16 |
Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."

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