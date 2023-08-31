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Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de 4 Eylül'de görüşeceği açıklandı.

31.08.2023 - 13:18 | | İHA
Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Rus medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in Rusya'nın Soçi kentinde 4 Eylül Pazartesi günü bir araya geleceğini duyurdu. Erdoğan ve Putin'in Temmuz ayında Rusya’nın uzatmayı kabul etmediği tahıl anlaşmasını ve Ukrayna'daki savaşı ele alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bugün Moskova’da gerçekleştirilecek görüşmede de Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları ele alınacak.

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