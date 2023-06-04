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Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "LGS’ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum" dedi.

04.06.2023 - 00:09 | | ANKARA, (DHA)
Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavlarına girecek öğrencilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah’tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. (DHA)

Erdoğan: LGSye girecek evlatlarımıza Allahtan zihin açıklığı diliyorum

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