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Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza yetkisiyle Resmi Gazete'de Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan alanlara atama yapıldı.

07.01.2023 - 08:24 |
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında 3 ismin aynı kuruma atandığı bilgisi paylaşıldı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen diğer kurumlarda görevleri hakkında net bilgi paylaşılmayan 3 kişinin atama kararı 7 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atandı.

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