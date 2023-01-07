Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza yetkisiyle Resmi Gazete'de Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan alanlara atama yapıldı.
07.01.2023 - 08:24 |
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında 3 ismin aynı kuruma atandığı bilgisi paylaşıldı.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen diğer kurumlarda görevleri hakkında net bilgi paylaşılmayan 3 kişinin atama kararı 7 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atandı.