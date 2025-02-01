Erdoğan imzaladı! 3 yıllık Ulusal İstihdam Stratejisi açıklandı

2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi'ne ilişkin eylem planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 temel politika belirlendi

İşgücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumu geliştirilecek. İstihdamın kapsayıcı olması sağlanacak. Sosyal koruma ve istihdam ilişkisi güçlendirilecek. Kırsal bölgelerde istihdamın sürdürülebilir olması da şartlar arasında yer aldı.

İstihdamın 3 yıllık yol haritası

İşsizlik oranı 2028 yılında yüzde 7 buçuğa düşürülecek. Aynı yıl için yüzde 52 buçuk istihdamı oranı hedefleniyor. Kayıt dışı istihdam ile mücadele de devam edecek.

Bu oranın 2028 yılında yüzde 23 virgül 4'e çekilmesi hedefler arasında. İsgücüne katılma oranının yüzde 56 virgül 7 'ye yükseltilmesi genç işsiz oranının ise yüzde 16 virgül 6'ya düşürülmesi planlanıyor.

Genç işsiz oranının yüzde 16,6'ya düşürülmesi planlanıyor

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi'ne ilişkin,yol haritasının hazırlanırken, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği, sosyal diyalog ve özendirici yaklaşım, insana yakışır iş, risk yönetimi gibi temel unsurlar ön planda tutuldu.