Erdal Beşikçioğlu CHP seçim sonuçları: 2024 Etimesgut seçim sonuçlarına göre kim önde? Erdal Beşikçioğlu yerel seçim sonuçları

31 Mart 2024 Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçları gazetevatan seçim sayfasında. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğu bilgisi ve tüm gelişmeler canlı olarak buradan takip edilecek. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP adayı Erdal Beşikçioğlu'nun aldığı oy oranı da merak edilen detaylardan birisi oldu. Peki Etimesgut'ta kim önde? İşte anlık yerel seçim sonuçları 2024

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ETİMESGUT'TA KİM ÖNDE?

Yerel seçim sonuçlarına göre Ankara'nın Etimesgut ilçesinde adayların oy oranları henüz belli olmadı. Gazetevatan seçim sayfasında yer alan anlık verileri takip etmek için TIKLAYIN





ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Abdullah Demiryürek

Ali Ufuk Arikan

Cafer Güneş

Celal Mümtaz Akıncı

Cengiz Topel Yıldırım

Fazlı Taşkan

Figen Topal

Gültan Kışanak

Hüseyin Bartu Soral

Korkut Cesur

Lokman Cengiz

Mansur Yavaş

Mehmet Selim Çetin

Murat Yardımcı

Mustafa Sanğu

Zafer Burak Hasar

Yunus Murat Güztoklusu

Utku Reyhan

Turgut Altınok

Tuvana Naz Ketene

Suat Kılıç

Suat Karaman

Serkan Ünver

Salih Koç

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