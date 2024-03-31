Erdal Beşikçioğlu CHP seçim sonuçları: 2024 Etimesgut seçim sonuçlarına göre kim önde? Erdal Beşikçioğlu yerel seçim sonuçları
Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçları anlık olarak takip edilmeye başlandı. 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarında oy sayma işlemine geçti. 61 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aday olan sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun aldığı oy oranı da araştırılmaya başlandı. İşte CHP Etimesgut seçim sonuçları...
31 Mart 2024 Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçları gazetevatan seçim sayfasında. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğu bilgisi ve tüm gelişmeler canlı olarak buradan takip edilecek. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP adayı Erdal Beşikçioğlu'nun aldığı oy oranı da merak edilen detaylardan birisi oldu. Peki Etimesgut'ta kim önde? İşte anlık yerel seçim sonuçları 2024
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ETİMESGUT'TA KİM ÖNDE?
Yerel seçim sonuçlarına göre Ankara'nın Etimesgut ilçesinde adayların oy oranları henüz belli olmadı. Gazetevatan seçim sayfasında yer alan anlık verileri takip etmek için TIKLAYIN
ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Abdullah Demiryürek
Ali Ufuk Arikan
Cafer Güneş
Celal Mümtaz Akıncı
Cengiz Topel Yıldırım
Fazlı Taşkan
Figen Topal
Gültan Kışanak
Hüseyin Bartu Soral
Korkut Cesur
Lokman Cengiz
Mansur Yavaş
Mehmet Selim Çetin
Murat Yardımcı
Mustafa Sanğu
Zafer Burak Hasar
Yunus Murat Güztoklusu
Utku Reyhan
Turgut Altınok
Tuvana Naz Ketene
Suat Kılıç
Suat Karaman
Serkan Ünver
Salih Koç